Executivo vai taxar lucros excessivos dos supermercados

A taxa sobre lucros excessivos nos supermercados vai ser de 33 por cento, idêntica à que vai ser aplicada no setor da energia. A proposta de lei do Governo já seguiu para a Assembleia da República e vai incidir sobre as empresas que neste e no próximo ano tenham lucros pelo menos 20 por cento acima dos registados nos últimos quatro anos.