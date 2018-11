Partilhar o artigo Expansão do Metro de Lisboa com Declaração de Impacto Ambiental favorável condicionada Imprimir o artigo Expansão do Metro de Lisboa com Declaração de Impacto Ambiental favorável condicionada Enviar por email o artigo Expansão do Metro de Lisboa com Declaração de Impacto Ambiental favorável condicionada Aumentar a fonte do artigo Expansão do Metro de Lisboa com Declaração de Impacto Ambiental favorável condicionada Diminuir a fonte do artigo Expansão do Metro de Lisboa com Declaração de Impacto Ambiental favorável condicionada Ouvir o artigo Expansão do Metro de Lisboa com Declaração de Impacto Ambiental favorável condicionada

Tópicos:

Aela Odivelas Telheiras Azul Reboleira, Ambiental, Rato Cais, Verde, Vermelha S Sebastião,