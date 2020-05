Expansão do Metro no Porto e Vila Nova de Gaia recebeu 15 propostas

"Foram hoje abertas as propostas dos concorrentes à expansão da rede do Metro do Porto, verificando-se uma elevada concorrência, com 15 propostas em disputa pela realização deste investimento global de 365 milhões de euros", refere a Metro do Porto na sua página oficial da Internet.

A empresa acrescenta que as propostas vão agora ser analisadas, "prevendo-se que, cumprindo todos os prazos legais e após adjudicação, as obras arranquem no segundo semestre deste ano", no Porto (linha Rosa) e em Vila Nova de Gaia (prolongamento da linha Amarela até Vila d`Este).

A expansão vai juntar "mais seis quilómetros e sete novas estações à rede" da Metro do Porto.

Para a empreitada da designada linha Circular, ou Rosa, entre os Aliados/Praça da Liberdade e a Casa da Música, foram apresentadas seis propostas.

A obra de extensão da linha Amarela entre Santo Ovídio e Vila d`Este recebeu nove propostas.

"Todas apresentam valores abaixo dos preços base de cada um dos concursos, ao contrário do que se havia verificado nos concursos públicos anteriores para as mesmas empreitadas (concluídos em março)", descreve a empresa.

Os valores de investimento da expansão são de 235 milhões de euros para a Linha Rosa e de 130 milhões de euros para o prolongamento da Linha Amarela.

A Linha Rosa (Circular) integrará quatro estações e cerca de três quilómetros de via, ligando S. Bento/Praça da Liberdade à Casa da Música, servindo o Hospital de Santo António e a Praça de Galiza.

A extensão da Linha Amarela permitirá construir um troço com três estações e cerca de três quilómetros, que ligará Santo Ovídio a Vila d`Este.

"As empreitadas vão decorrer entre 2020 e 2023", afirma a Metro do Porto.

A 09 de abril, a empresa prorrogou até 25 de maio o prazo para apresentação de propostas para a expansão.

Fonte da empresa explicou à Lusa que a decisão de prorrogar o prazo se deveu à "necessidade de esclarecimento" das "várias questões" colocadas por novos interessados na obra que teve um primeiro procedimento com o valor base de 270 milhões de euros.

Como o primeiro concurso, concluído no início de março, terminou com a apresentação de "sete propostas" com valores "substancialmente acima do preço base" de 270 milhões, o governo autorizou a empresa a reforçar o valor base da empreitada em 95 milhões de euros.

De acordo com os anúncios do concurso publicados em Diário da República, a linha Rosa tem um prazo de construção de 42 meses (três anos e meio).

No prolongamento da linha Amarela, o "prazo de execução do contrato" é de 34 meses (dois anos e 10 meses).

Em março, o governo autorizou a Metro do Porto a gastar até 407,7 milhões de euros com esta expansão, num reforço total de 137 milhões de euros para as duas empreitadas.

Fonte da empresa esclareceu à Lusa que a diferença entre o reforço de 95 milhões de euros para a empreitada e o reforço global de 137 milhões diz respeito a outros concursos complementares que terão de ser lançados, ligados à sinalética ou máquinas de bilhética.

O Metro do Porto opera atualmente em sete concelhos da Área Metropolitana do Porto através de uma rede de seis linhas, 67 quilómetros e 82 estações, tendo em 2019 ultrapassado os 71 milhões de clientes, de acordo com dados da empresa.