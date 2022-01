Expansão do Sistema de Mobilidade do Mondego prevê ligação à Mealhada, Cantanhede e Anadia

"Para já, iremos fazer comentários a estas três soluções, com prós e contras a cada uma delas. Depois, a empresa responsável pelo estudo fará todo o trabalho técnico, de análise populacional, circuitos e de reconhecimento do território, com identificação de possíveis entraves no terreno", explicou o presidente da Câmara Municipal da Mealhada, António Jorge Franco.

O Estudo para a Expansão do Sistema de Mobilidade do Mondego, que está a ser realizado pela Comunidade Intermunicipal (CIM) Região de Coimbra, "inclui a ligação de Coimbra à Mealhada" e a Câmara tem de pronunciar-se no prazo de 15 dias.

Em declarações à Lusa, António Jorge Franco revelou que tem preferência pelo troço Coimbra -- Mealhada - Cantanhede, por ser "o mais vantajoso ao nível de tempo".

"Uma parte das aldeias e freguesias de Cantanhede estão praticamente coladas ao nosso concelho e muitas delas já utilizam a Estrada Nacional 1, atravessando o concelho da Mealhada para irem para Coimbra", justificou.

O presidente da Câmara Municipal da Mealhada considerou também que é essencial a cobertura das zonas industriais, bem como o prolongamento ao concelho vizinho de Anadia.

"Esta é a minha opinião, mas vamos deixar os técnicos trabalharem e dizerem qual é a melhor solução para dar resposta a todos estes concelhos", apontou.

As outras duas hipóteses passam por uma ligação Coimbra -- Cantanhede -- Mealhada ou por um traçado que liga Coimbra à Mealhada e Coimbra a Cantanhede, sendo depois feita a ligação Cantanhede - Mealhada.

Também estas duas opções preconizam ainda a ligação Mealhada - Anadia.

António Jorge Franco vincou que é defensor deste tipo de transportes públicos, "mais eficazes" e que "deem mais mobilidade às populações".

"Qualquer traçado serve o concelho da Mealhada, agora temos de ver qual é economicamente mais viável, não só em termos de custos de execução, mas também de custos de manutenção ao longo do tempo, e que o investimento seja recuperável. Ou seja, que não seja um elefante branco e que não estejamos a criar coisas para depois não funcionarem", concluiu.

O Sistema de Mobilidade do Mondego (SMM) surgiu com o objetivo de retomar uma ligação interrompida em 1984, na zona da Portagem (Coimbra), através de um modo de transporte de características compatíveis com a circulação em meio urbano e suburbano.

Na cidade de Coimbra, a obra já está a decorrer, com as empreitadas de adaptação à solução Metrobus nos troços Alto de São João - Portagem e Serpins - Alto de São João.