Expectativa de acordo modera paralisação de camiões

As reunião sucessivas com o governo no domingo e nesta segunda-feira abrandaram a iniciativa dos transportadores.



A Associação Nacional das Transportadoras Portuguesas, que representa 400 pequenos empresários, acredita que o governo está disposto a aceitar algumas das reivindicações do setor.



Também a ANTRAM, a associação que representa as grandes empresas transportadoras de mercadorias, está em conversações com o governo mas as propostas são bem diferentes.



Além do alargamento do gasóleo profissional em vigor desde 2017, a Associação Nacional de Transportes Público Rodoviários de Mercadorias quer também benefícios fiscais em sede de IRC.



A ANTRAM diz ter apresentado medidas concretas e sem margem para negociar e dá um prazo de quatro dias para o governo aceitar as propostas. Se não tiver uma resposta positiva, a ANTRAM admite avançar para todas as formas de protesto.