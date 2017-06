Exportação de Vinhos Portugueses: "Já não temos quantidade para o aumento da procura"

A ProWein, considerada a maior feira mundial de vinhos, desenvolveu este ano um estudo sobre mercados internacionais, tendências de marketing e o desenvolvimento de canais de venda de vinhos. 358 empresas nacionais estiveram presentes na feira deste ano e participaram neste estudo que serve agora de guia para produtores e profissionais do lado do comércio.



Em 2016, segundo dados oficiais alemães, as importações de vinhos portugueses aumentaram 16,4% em valor e 21,2% em volume. Para aquele mercado os vinhos portugueses estão em segundo lugar no aumento de procura, e o estudo revela que ocupam já a quarta posição mundial no ranking do crescimento do interesse dos consumidores globais.



"Portugal é hoje reconhecido pela consistência da qualidade dos seus vinhos. Um país que produz sempre bem", refere Jorge Monteiro. O presidente da Viniportugal recorda que já não é o mercado da saudade o que alimenta o negócio da exportação e dá como exemplo de reconhecimento o facto de por exemplo no Rio de Janeiro "quase cinco mil pessoas pagaram 130 reais (36 euros) para poderem provar vinhos portugueses".



Os vinhos portugueses são muito gastronómicos e, a par da relação preço/qualidade, têm vindo a conquistar mercados como o dos Estados Unidos ou do Canadá, onde o esforço promocional da Viniportugal se tem centrado.