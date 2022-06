Exportações aceleram crescimento económico no Vietname

No período entre abril e junho, o produto interno bruto (PIB) do país do Sudeste Asiático aumentou 7,72%, em comparação com igual período de 2021, anunciou o Gabinete Geral de Estatística vietnamita.

Em 2021, ano em que o país viveu sobre rígidas restrições ligadas à pandemia, o PIB do Vietname cresceu 2,58%, o pior desempenho económico em três décadas. Em 2020, o crescimento tinha sido de 2,91%.

No segundo trimestre de 2022, as exportações vietnamitas aumentaram 21% em relação ao mesmo período do ano passado, atingindo 96,8 mil milhões de dólares (92,3 mil milhões de euros).

O crescimento económico no primeiro semestre de 2022 tinha sido de 6,42%, disse o Gabinete Geral de Estatística, perto da meta de crescimento de 7% que o país comunista tinha apontado para 2019, antes da pandemia.

A recuperação económica do Vietname "continua forte" apesar das incertezas causadas pela guerra na Ucrânia, confinamentos na China e inflação, indicou o Banco Mundial (BM).

No início de junho, o BM pediu as autoridades para estarem vigilantes em relação aos riscos de inflação decorrentes do aumento dos preços dos combustíveis e das importações, alertando que isso podia prejudicar a recuperação da procura doméstica.

O índice de preços no consumidor do Vietname subiu 2,96% no segundo trimestre, referiu o Gabinete Geral de Estatística.

O Vietname reabriu ao mundo em meados de março, após quase dois anos de fronteiras fechadas.

A agência de `rating` Fitch previu uma aceleração do crescimento do PIB do país, para 6,1% em 2022 e 6,3% em 2023.