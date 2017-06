Exportações aumentam 0,4% e importações sobem 10,8% em abril - INE

Lusa 09 Jun, 2017, 12:17 | Economia

Em março as exportações e as importações tinham registado aumentos homólogos nominais de 23,8% e 14,9%, pela mesma ordem.

Segundo as Estatísticas do Comércio Internacional do Instituto Nacional de Estatística (INE), excluindo os combustíveis e lubrificantes, no mês de abril as exportações diminuíram 2,3% e as importações aumentaram 6,1% (respetivamente +21,1% e +15,0% em março de 2017).

Considerando o trimestre terminado em abril, as exportações e as importações de bens aumentaram respetivamente 11,1% e 11,8% face ao período homólogo.

No mês em análise, o défice da balança comercial de bens situou-se em 1.239 milhões de euros, o que representa um aumento de 509 milhões de euros face ao mês homólogo de 2016.

Excluindo os combustíveis e lubrificantes, a balança comercial atingiu um saldo negativo de 900 milhões de euros, mais 367 milhões de euros do que no mesmo mês de 2016.