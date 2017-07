Exportações aumentam 15% e importações crescem 22% em maio refere INE

Lusa 10 Jul, 2017, 11:52 / atualizado em 10 Jul, 2017, 12:15 | Economia

De acordo com os dados divulgados hoje pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), em abril as exportações tinham registado uma variação homóloga de 0,1% e as importações de 11,4%.

O défice da balança comercial de bens situou-se em 1,438 mil milhões de euros em maio de 2017, o que representa um aumento de 503 milhões de euros face ao mês homólogo de 2016.

Excluindo os Combustíveis e lubrificantes, a balança comercial atingiu um saldo negativo de 1,074 mil milhões de euros, correspondente a um aumento de 344 milhões de euros em relação ao mesmo mês de 2016.

No trimestre terminado em maio de 2017, as exportações e as importações de bens aumentaram, respetivamente, 13,2% e 16,5% face ao período homólogo, acrescenta o INE.