Exportações aumentam 16% em novembro de 2021 e importações crescem 32%

"Em novembro de 2021, as exportações e as importações de bens registaram variações homólogas nominais de +15,7% e +32,3%, respetivamente (+2,8% e +17,6%, pela mesma ordem, em outubro de 2021)", apontam as estatísticas do comércio internacional do INE.

Já face a novembro de 2019, período pré-pandémico, as exportações aumentaram 15,1% e as importações 17,0%.

Quando excluídos os combustíveis e lubrificantes, as exportações e as importações aumentaram 15,9% e 23,7%, respetivamente (+0,8% e +9,8%, pela mesma ordem, em outubro de 2021).