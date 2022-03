Exportações aumentam 22,2% em janeiro e importações crescem 37,5%

"Em janeiro de 2022, as exportações e as importações de bens registaram variações homólogas nominais de +22,2% e +37,5%, respetivamente (+24,1% e +35,1%, pela mesma ordem, em dezembro de 2021)", referem as estatísticas do comércio internacional do INE.

Já face a janeiro de 2020, período pré-pandémico, as exportações aumentaram 9,7% e as importações 13,3%.

Quando excluídos os combustíveis e lubrificantes, as exportações e as importações aumentaram 19,5% e 29,9%, respetivamente (+24,1% e +28,8%, pela mesma ordem, em dezembro de 2021).