Exportações aumentam 2,7% e importações crescem 6,3% até Março, diz INE

Lusa10 Mai, 2018, 12:40 | Economia

Os dados hoje reportados nas Estatísticas do Comércio Internacional do Instituto Nacional de Estatística (INE) comparam com os crescimentos de 5,4% das exportações de 6,2% das importações observados no período de Dezembro a Fevereiro.

A desaceleração das exportações no primeiro trimestre resultou em grande parte da evolução homóloga registada no mês de Março, em que recuaram 5,7%, depois de em Fevereiro terem crescido 5,8%.

Em desaceleração no mês de Março estiveram também as importações, que aumentaram 0,1% face aos 8,1% de Fevereiro.

Segundo o INE, "estas evoluções refletem, em parte, efeitos de calendário, dado que Março de 2018 teve menos dois dias úteis do que Março de 2017.