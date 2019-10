Exportações caem 3,8% e importações 4,0% em agosto (INE)

Lusa10 Out, 2019, 11:47 | Economia

Segundo as Estatísticas do Comércio Internacional do INE, "destacam-se os decréscimos nas exportações e nas importações de `combustíveis e lubrificantes` (-44,1% e -43,7%, respetivamente), nomeadamente nas exportações de `produtos transformados` e nas importações de `produtos primários`", que "poderão estar relacionados com o encerramento para manutenção da refinaria de Sines durante o mês de agosto".

Excluindo os combustíveis e lubrificantes, em agosto as exportações aumentaram 0,6% e as importações cresceram 4,4% (-3,0% e +9,7%, respetivamente, em julho de 2019).

Em julho as exportações tinham aumentado 1,3% e as importações tinham subido 9,5%.