Exportações caem 8,3% e importações recuam 4,1% em junho (INE)

Lusa09 Ago, 2019, 12:16 | Economia

Em maio as exportações tinham aumentado 8,5% e as importações tinham subido 14,3% em termos homólogos e nominais.

Segundo as "Estatísticas do Comércio Internacional" do INE, é de destacar em junho a diminuição das exportações e importações de combustíveis e lubrificantes (-34,3% e -24,8%, respetivamente) e o acréscimo de 32,4% nas importações de material de transporte (maioritariamente aviões).

Excluindo os combustíveis e lubrificantes, em junho as exportações diminuíram 6,2% e as importações decresceram 0,2% (+9,8% e +11,4%, respetivamente, em maio de 2019).