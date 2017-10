Exportações chinesas subiram 9% e importações 19,5% em setembro

Lusa13 Out, 2017, 08:55 | Economia

No mesmo mês, o superavit da segunda maior economia mundial ascendeu a 193.000 milhões de yuan (24.700 milhões de euros), uma queda homologa de 28%.

Os analistas justificam o aumento das exportações chinesas pela recuperação económica nos principais parceiros comerciais do país, como a União Europeia e os Estados Unidos.

No conjunto dos primeiros nove meses do ano, as exportações registaram uma subida homologa de 12,4%, enquanto as importações cresceram 22,3%, segundo os dados do GNE.

Entre janeiro e setembro, as vendas da China ao exterior ascenderam a 11,16 biliões de yuan (1,43 biliões de euros), e as importações a 9,13 biliões de yuan (1,17 biliões de euros).

No mesmo período, o superavit comercial fixou-se em 2,03 biliões de yuan (260.000 milhões de euros), uma queda homologa de 17,7%.