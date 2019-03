Exportações crescem 4,1% em janeiro e importações 16,6% com compra de aviões

Lusa12 Mar, 2019, 11:59 / atualizado em 12 Mar, 2019, 12:10 | Economia

Segundo o Instituito Nacional de Estatística (INE), as importações aumentaram 16,6, depois da subida de 8,1% em dezembro de 2018, destacando-se os acréscimos de material de transporte em 36,2%, que contribuíram em 5,8 pontos percentuais para a taxa de variação homóloga, em resultado principalmente da aquisição de outro material de transporte (maioritariamente aviões e suas partes).



Excluindo os combustíveis e lubrificantes, as exportações aumentaram 4,7% e as importações cresceram 19%, depois dos aumentos de 9,1% e 9,5%, respetivamente, em dezembro de 2018.



No que respeita às variações face ao mês anterior, em janeiro de 2019 as exportações aumentaram 14,1% e as importações cresceram 16,1% (-9,9% e -12,8%, respetivamente, em dezembro de 2018), "o que estará em parte relacionado com o facto de janeiro de 2019 ter mais dois dias úteis do que dezembro de 2018".



No trimestre terminado em janeiro de 2019, as exportações e as importações aumentaram, respetivamente, 0,9% e 12,5%, face ao trimestre terminado em janeiro de 2018, depois de subidas de 1,4% e 8,7%, pela mesma ordem, no quarto trimestre de 2018.



O défice da balança comercial de bens, por sua vez, totalizou os 1,996 mil milhões de euros em janeiro de 2019, mais 794 milhões de euros que no mês homólogo de 2018.



Excluindo os combustíveis e lubrificantes, a balança comercial atingiu um saldo negativo de 1,471 mil milhões de euros, correspondente a um aumento do défice de 773 milhões de euros em relação a janeiro de 2018.