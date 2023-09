A queda foi de 10,6 por cento face a julho do ano passado. Esta diminuição nas vendas de produtos portugueses para o exterior ficou a dever-se sobretudo aos combustíveis e lubrificantes, que tiveram um recuo de quase 50 por cento. Já as importações baixaram mais de 8 por cento. Ainda assim, Portugal registou uma ligeira melhoria no défice comercial de bens, que se mantém acima dos 2.200 milhões de euros.