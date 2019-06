Exportações de mercadorias de Macau descem 15,5% em maio

Lusa28 Jun, 2019, 09:55 | Economia

De acordo com a Direção dos Serviços de Estatística e Censos (DSEC), naquele mês, Macau importou 7,26 mil milhões de patacas em mercadorias, ou mais 3,5% comparativamente a maio do ano passado.

O défice da balança comercial de maio foi de 6,35 mil milhões de patacas, indicou a DSEC.

Entre janeiro e maio, o valor exportado de mercadorias atingiu 5,50 mil milhões de patacas (+7%), enquanto o valor importado foi de 35,83 mil milhões de patacas, ou seja menos 0,4% em termos anuais.

Deste modo, o défice da balança comercial nos primeiros cinco meses deste ano aumentou para 30,33 mil milhões de patacas.

No período em análise, as exportações de mercadorias de Macau para os países de língua portuguesa foram de 910 mil patacas, ou mais 64,4%.

Já as importações do território do bloco lusófono cifraram-se em 369 milhões de patacas em mercadorias, ou mais 14,8%, em comparação a igual período de 2018, referiu a DSEC, em comunicado.

Nos primeiros cinco meses deste ano, o valor importado de mercadorias do interior da China foi de 11,95 mil milhões de patacas, ou menos 4,6%, em relação ao mesmo período do ano passado, com o valor das mercadorias importadas da UE (9,72 mil milhões de patacas) a subir 5,5%, indicou a DSEC.

No período em análise, as exportações de mercadorias do território para o interior da China foram de 665 milhões de patacas, ou menos 19,5% relativamente a igual período de 2018.

Já os valores exportados para Hong Kong (3,72 mil milhões de patacas), Estados Unidos (80 milhões de patacas) e UE (75 milhões de patacas) subiram 14,3%, 47,5% e 7,4%, respetivamente.

O valor total do comércio externo de mercadorias, entre janeiro e maio deste ano, correspondeu a 41,33 mil milhões de patacas, numa subida de 0,5% em relação aos 41,12 mil milhões de patacas registados em igual período de 2018.