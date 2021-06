Exportações de metalurgia e metalomecânica crescem 159% em abril apesar dos custos acrescidos

"Apesar de se continuarem a sentir as consequências da pandemia da covid-19, principalmente com o aumento exponencial do custo de transporte e uma enorme escassez de matéria-prima, acompanhada por um forte aumento de preço que tanto afeta a produção nacional, o Metal Portugal continua num processo de recuperação constante e contínuo", refere a Associação dos Industriais Metalúrgicos, Metalomecânicos e Afins de Portugal (AIMMAP) em comunicado.

Salientando que "este registo coloca o mês de abril como o sexto melhor de sempre" do setor, a AIMMAP refere que este "continua a contrariar as adversidades causadas pelo aumento de preço exponencial sentido no transporte marítimo, nomeadamente devido ao reduzido número de contentores disponíveis".

A penalizar a atividade, acrescenta, tem estado também a "falta constante e agravada de matérias-primas essenciais à indústria transformadora, que registam atualmente um fortíssimo aumento de preço".

Desde o início do ano, as exportações do Metal Portugal acumulam um crescimento homólogo de 31,7%, numa tendência que a associação "prevê que se mantenha e que torne 2021 o melhor ano de sempre" do setor.

De acordo com a AIMMAP, esta tendência de crescimento verifica-se quer no mercado da União Europeia (UE), quer no mercado extracomunitário.

As exportações dentro da UE "recuperaram ligeiramente" em abril, passando a representar 75%, destacando-se no primeiro quadrimestre deste ano os aumentos de vendas para Espanha, Alemanha, França, Itália e Japão.

Citado no comunicado, o vice-presidente da AIMMAP aponta a falta e o aumento de preço das matérias-primas e a subida "exponencial" do custo de transporte como "mais duas enormes adversidades que as empresas do Metal Portugal têm vindo a enfrentar no último ano e meio".

"Neste momento, as empresas têm mostrado toda a sua resiliência e continuam a superar os enormes desafios e acreditamos que 2021 será mais um grande ano para a indústria transformadora portuguesa", sustenta Rafael Campos Pereira.

Contudo, alerta, "é importante que o Governo e as autoridades façam tudo o que estiver ao seu alcance para ajudar a indústria nacional, principalmente no que respeita a este enorme custo de contexto associado às matérias-primas".