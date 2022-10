Exportações de vinhos da Beira Interior com desempenho bastante positivo

"Temos feito um esforço grande para conseguirmos diversificar mercados, ou seja, vender em Portugal, mas vender também cada vez mais lá fora. Esse trabalho tem estado, aos poucos, a dar frutos e as nossas exportações estão a ter um desempenho bastante positivo", afirmou Rodolfo Queirós à agência Lusa.

Segundo o responsável, o contexto da guerra na Ucrânia e a inflação "não estão a ajudar" nas vendas e nas exportações, mas a CVRBI tem "tentado ir diversificando mercados" e os vinhos produzidos na região são atualmente vendidos "para mais de 40 países".

"Nós vendemos um pouco para todo o mundo", referiu Rodolfo Queirós, indicando que os vinhos são comercializados para o Brasil, os Estados Unidos da América, os Emirados Árabes, o Japão, a Austrália, o Reino Unido e para vários países da Europa.

Na opinião do responsável, a Beira Interior tem um caminho grande a fazer na afirmação e, este ano, a CVRBI participou em ações de promoção no Brasil e na Alemanha e, recentemente, recebeu cinco missões de importadores do México, da Alemanha, da Colômbia, do Luxemburgo, da Bélgica, da Polónia e dos Países Baixos.

Para ajudar na comercialização de vinhos, a CVRBI possui uma loja física (Loja dos Vinhos) e outra `online`.

A Loja dos Vinhos da Beira Interior, que está instalada na sua sede, na cidade da Guarda, surgiu em dezembro de 2019 para ser um `welcome center` da Rota dos Vinhos da Beira Interior.

Com a pandemia por covid-19, a CVRBI também abriu uma loja `online`, que está a funcionar desde janeiro de 2021 e que "tem trabalhado bastante bem".

A loja virtual permite vender vinhos para todo o território nacional e para países da Europa e serve para "espalhar o nome da Beira Interior".

Para dinamizar a Loja dos Vinhos, a direção da CVRBI tenciona realizar, a partir de janeiro de 2023, apresentações semanais de vinhos com a presença dos produtores, disse Rodolfo Queirós.

A CVRBI também pondera avançar com a segunda edição de uma pós-graduação em enoturismo, em colaboração com o Instituto Politécnico da Guarda.

Por outro lado, irá continuar a realizar eventos anuais como os concursos de vinhos e Beira Interior Gourmet e o Beira Interior Vinhos e Sabores (a 7.ª edição realiza-se em novembro, em Pinhel, no distrito da Guarda).

A CVRBI tem sede na Guarda, no Solar do Vinho, e abrange as zonas vitivinícolas de Castelo Rodrigo, Pinhel e Cova da Beira, nos distritos de Guarda e de Castelo Branco, que correspondem a uma área de 20 municípios, onde se contabilizam cerca de cinco mil viticultores.