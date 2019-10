Exportações do Lidl duplicam em dois anos para 148,5 milhões de euros

"As exportações do Lidl Portugal [exercício que se iniciou em março de 2018 e que terminou em fevereiro deste ano] ascenderam a 148,5 milhões de euros, tendo sido exportados 206 produtos [nacionais] por 86 fornecedores para 30 países da Europa e para os Estados Unidos, o que representou um crescimento de 112% face a 2016", disse o gestor numa conferência de imprensa em Lisboa.

E prosseguiu: "As exportações [do Lidl] continuam com uma `performance` bastante positiva, que muito nos orgulha, tendo alcançado resultados recorde no ano de 2018".

Há mais de 20 anos em Portugal, o Lidl Portugal iniciou as exportações de produtos nacionais em 2015, tendo em 2016 exportado um valor de 70 milhões de euros, que em 2017 aumentou para 100 milhões de euros, isto é, mais 48,5% em termos homólogos.

Esta atitude representa "o compromisso da empresa com o país e os fornecedores portugueses", tendo vindo a reforçar "o seu papel preponderante" na economia nacional, realçou o responsável do Lidl Portugal, lembrando ainda que estes resultados são demonstrativos do "empenho contínuo" da empresa em apoiar os fornecedores portugueses e em dar a conhecer "a qualidade dos produtos nacionais" ao mundo.

"Faz parte da nossa estratégia abrir os mercados para os nossos parceiros, os quais tiram partido da nossa rede internacional de lojas", disse o gestor, adiantando que o Lidl tem 10.600 lojas a nível mundial.

O azeite foi um dos produtos nacionais que "mais surpreendeu pela positiva" no exercício de 2018, refere o Lidl, o que denota uma "grande competitividade" face a Espanha e à Itália, que são grandes produtores.

"Ao nível do valor global das exportações estamos a falar em 30 países a nível da Europa, a que acresce os Estados Unidos", frisou Bruno Pereira, realçando que em relação ao azeite este produto é exportado para 22 países, representando 24 milhões de litros e registando um crescimento de 9%, "o que é extraordinário", rematou o gestor.

Para tal, o Lidl conta com a Sovena e destaca "o reforço do acordo" que detém com este grupo agroindustrial português.

Entre os artigos mais exportados, além do azeite, a pera-rocha sobressai, tendo sido exportadas 10,7 mil toneladas no exercício anterior, das quais 10.000 toneladas para as 3.000 lojas na Alemanha.

"A pera-rocha é o produto nacional mais exportado. O processo começou em 2014, na altura do embargo à Rússia, e em apenas dois anos os fornecedores equilibraram o seu negócio vendendo para outros mercados através do papel facilitador [das exportações] por parte do Lidl", explicou Bruno Pereira, adiantando que foram exportadas 15 mil toneladas em frutas e legumes.

O gestor referiu também que o Lidl aposta em produtos que sejam "únicos e tenham uma diferença intrínseca" o que os potencia, além de ter parceiros (86 fornecedores) que garantem a sua qualidade por um logo período de tempo e que cada vez são mais amigos do ambiente.

O principal país de destino das exportações no exercício passado é a Alemanha, seguindo-se o `Mercado da Saudade`, ou seja emigrantes portugueses em França, Suíça, Luxemburgo, e igualmente Alemanha.

Quanto ao bacalhau, foram exportadas 115 toneladas para a França, Suíça, Bélgica, Áustria e Suécia.

As exportações de produtos nacionais são diversas, desde as 800 mil embalagens de salgados, a três milhões de garrafas de vinho, onde os Estados Unidos surgem como um dos mercados de forte aposta, às 18,6 milhões de embalagens de leguminosas (para 24 países), 28 milhões de pães (nomeadamente broa de milho e `pão da avó`), para Espanha e Luxemburgo, o dobro do registado em 2016.

Também há que referir um milhão de garrafas de piripíri, para 20 países, e oito milhões de artigos de pastelaria para a Espanha e o Luxemburgo.

Para o `Mercado da Saudade` foram exportados 250.000 pastéis de nata, sobretudo para o mercado do Luxemburgo.