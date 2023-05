Exportações e importações crescem 13,2% e 9,1% no primeiro trimestre

Num comunicado hoje divulgado, o Instituto Nacional de Estatística (INE) refere que, "no primeiro trimestre de 2023, as exportações e as importações aumentaram 13,2% e 9,1%, respetivamente, em relação ao mesmo período de 2022".

Já na comparação com o trimestre terminado em fevereiro, as exportações registaram um acréscimo de 9,7% e as importações uma subida de 9,2%, acrescenta.

Em 28 de abril, o INE tinha anunciado que "no primeiro trimestre de 2023, de acordo com a estimativa rápida do Comércio Internacional de bens, as exportações tinham aumentado 13,3% e as importações crescido 8,7%, em relação ao mesmo período de 2022, registando-se, pelo terceiro trimestre consecutivo, um abrandamento do crescimento das transações de bens".

Hoje o INE informa também que o crescimento das exportações e das importações de bens aceleraram em termos nominais para 18,7% e 9,3% em março, respetivamente, contra 6,9% e 7,1% em fevereiro de 2023, sublinhando que março de 2023 teve mais um dia útil que o mês homólogo de 2022 e mais quatro dias úteis que o mês anterior.

Dos dados totais, que são nominais, o INE salienta os acréscimos nas exportações e importações de fornecimento industriais (19,0% e 12,5%, respetivamente) e a diminuição nas importações de combustíveis e lubrificantes (-12,7%), neste último caso refletindo a diminuição dos preços.

Excluindo combustíveis e lubrificantes, observaram-se aumentos de 20,8% nas exportações e 13,4% nas importações em março face ao mesmo mês de 2022, contra 9,9% e 14,3%, respetivamente, em fevereiro de 2023.

Os índices de valor unitário (preços) registaram variações de 4,8% nas exportações e -2,2% nas importações, contra 7,1% e 4,4%, respetivamente em fevereiro de 2023, precisa o INE, referindo que em março de 2022 as variações tinham sido 16,9% e 21,1%.

O INE indica ainda que excluindo os produtos petrolíferos, registaram-se variações homólogas de 6,4% nas exportações e 0,4% nas importações, contra 7,4% e 4,6% em fevereiro de 2023 e 14,3% e 14,5% em março de 2022.

O défice da balança comercial diminuiu 388 milhões de euros face a março de 2022, tendo atingido 2.088 milhões de euros.

Excluindo Combustíveis e lubrificantes, o défice recuou 250 milhões de euros e cifrou-se em 1.267 milhões de euros.