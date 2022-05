Exportações e importações de bens sobem 18,2% e 36,8% no 1.º trimestre

As exportações portuguesas de bens aumentaram 13,6% e as importações subiram 30,0% em março, face ao mesmo mês de 2021, encerrando o primeiro trimestre com aumentos homólogos de 18,2% e 36,8%, divulgou hoje o Instituto Nacional de Estatística (INE).