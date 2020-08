Exportações florestais sobem perto de 1% para quase 6 mil ME em 2019

"As exportações florestais de 2019 representaram 5.974,7 milhões de euros, mais do que os 5.917,3 milhões de euros que tinham totalizado no ano anterior, prosseguindo assim a tendência de crescimento anual consecutivo que regista há uma década", indicou, em comunicado, a plataforma, ressalvando que os dados resultam de indicadores preliminares divulgados pela Direção-Geral das Atividades Económicas para a fileira, que inclui os subsetores madeira e cortiça, pasta e papel e mobiliário e colchões.

No total, estes subsetores contribuíram, no ano em causa, com 9,9% para as exportações portuguesas, percentagem que compara com os 10,2% registados em 2018.

Por sua vez, as importações feitas pela indústria de base florestal passaram de 3.005,8 milhões de euros em 2018 para 3.084,4 milhões de euros no ano seguinte, "dando continuidade à tendência que se regista desde 2013".

O subsetor da pasta e papel contribuiu para mais de 43% do total das exportações florestais em 2019, num total de 2.595,1 milhões de euros, abaixo dos 2.610,9 milhões de euros exportados em 2018.

Os outros subsetores "dividiram, em partes semelhantes, os restantes 57%, com mobiliário e colchões a representar cerca de 29,6% e madeira e cortiça com perto de 27%, percentagens que equivalem, respetivamente, a 1.769,7 e 1.609,8 milhões de euros. Em ambos os casos, o valor das exportações cresceu ligeiramente face ao ano anterior, em que tinha totalizado 1.713,1 e 1.593,2 milhões de euros, respetivamente, e o valor das importações variou em sentido similar", apontou.

A plataforma Florestas.pt é uma iniciativa do RAIZ -- Instituto de Investigação da Floresta e do Papel.