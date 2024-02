Exportações na zona euro com quebra de 1,2% em 2023

De acordo com o Serviço de Estatística da União Europeia (Eurostat), entre janeiro e dezembro de 2023 as exportações na zona euro (países com a moeda única) caíram para 2.839 mil milhões de euros, menos 1,2% do que durante o ano todo de 2022, e as importações caíram para 2.773 mil milhões de euros, representando um decréscimo de 13,5% em comparação com o período homólogo de 2022.

Já ao nível da União Europeia (UE), a primeira estimativa para dezembro de 2023 aponta para uma quebra de 9,1% nas exportações, pouco mais de 200 mil milhões de euros, em comparação com o período homólogo de 2022.

As importações caíram 20,3%, para 184,5 mil milhões de euros, em comparação com dezembro de 2022.

Já as trocas comerciais entre os países da zona euro contabilizaram 2.630 mil milhões de euros entre janeiro e dezembro de 2023, menos 5,4% em comparação com o período homólogo de 2022.