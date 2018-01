Exportações para Marrocos e Angola caem 22,9% e 17,5% em novembro

Lusa09 Jan, 2018, 13:01 | Economia

Apesar de, em geral, as exportações terem aumentado, diminuíram no mês de novembro para Angola e Marrocos, passando de um total de 200 milhões de euros para 165 milhões de euros no primeiro país e de 70 para 56 milhões de euros no segundo, de acordo com as estatísticas do INE sobre o comércio internacional, hoje divulgadas.

Por seu lado, os principais países de destino, tendo em conta as subidas face a 2016, foram em novembro passado Espanha, França e Alemanha, onde os acréscimos foram de 10,4%, 18,9% e 17,9%, respetivamente.

No que toca às importações, a tendência em novembro passado também foi para subidas, ainda que as compras ao Reino Unido e à China tenham baixado face a 2016.

Nestes países, o montante total passou de 158 milhões de euros para 151 milhões de euros (no Reino Unido) e de 149 milhões de euros para 146 milhões de euros (na China).

Aludindo aos países fornecedores, o INE adianta que Espanha e Alemanha apresentaram os maiores aumentos de importações em novembro passado relativamente ao mês homólogo de 2016, com subidas de 9,5% e de 11,8%, respetivamente.

O INE destaca ainda o aumento de importações do Brasil (mais 186,8%), justificando que se deve "à aquisição de combustíveis minerais".