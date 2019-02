Exportações portuguesas para a China crescem 5,59% em 2018

Lusa01 Fev, 2019, 08:29 / atualizado em 01 Fev, 2019, 08:29 | Economia

De acordo com dados oficiais publicados no portal do Fórum Macau, com base nas estatísticas dos Serviços de Alfândega chineses, as trocas comerciais entre Lisboa e Pequim ascenderam a 6.016 milhões de dólares (5.240 milhões de euros) no ano passado, o que corresponde a um aumento de cerca de 408 milhões de dólares, em comparação com 2017.

Portugal importou da China bens no valor de aproximadamente 3.769 milhões de dólares, tendo Lisboa um saldo comercial negativo com o país asiático de cerca de 1.522 milhões de dólares.

As importações de produtos chineses aumentaram 8,29%, em relação a 2017.

Os mesmos dados indicaram que as trocas comerciais entre a China e os países lusófonos fixaram-se em 147,35 mil milhões de dólares ao longo dos três primeiros meses do ano, verificando-se um crescimento de 25,31%.

As importações por parte da China representam a maior parte deste valor: 105.506 milhões de dólares, um aumento de 30,24% face a 2017.

Por sua vez, as exportações chinesas para países lusófonos registaram um aumento de 14,4%, tendo alcançado os 41.847 milhões de dólares.

O Brasil continua a ser o principal parceiro da China no âmbito do bloco lusófono, tendo registado trocas comerciais de 110,8 mil milhões de dólares.

Pequim comprou a Brasília produtos no valor de 77,07 mil milhões de dólares, mais 32% que em 2017, e o Brasil adquiriu à China bens no valor de 33,73 mil milhões de dólares, um aumento de 15,39%.

Angola surge no segundo lugar do `ranking` lusófono com trocas comerciais com a China no valor de 27,75 mil milhões de dólares, com Luanda a enviar para Pequim produtos no valor de 25,51 mil milhões de dólares e a fazer compras de 2,23 mil milhões de dólares.

As trocas comerciais entre a China e Cabo Verde foram de 78,23 milhões de euros e com Moçambique foram de 2,51 mil milhões de dólares.

A China estabeleceu a Região Administrativa Especial de Macau como plataforma para a cooperação económica e comercial com os países de língua portuguesa em 2003, ano em que criou o Fórum Macau.