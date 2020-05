Exportações têxteis caem 19% em março e recuam 6,4% no 1.º trimestre

Segundo os dados publicados hoje pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) e tratados pela Associação Têxtil e Vestuário de Portugal (ATP), "em termos cumulativos, o primeiro trimestre termina com uma quebra de 6,4% e um valor exportado de 1.277 milhões de euros", com praticamente "todos os capítulos da secção dos têxteis e vestuário no vermelho".

As exceções foram as pastas, feltros e artigos de cordoaria (com um aumento de 6,3 milhões de euros ou 8,4%), as matérias-primas de algodão, incluindo fios e tecidos (subida de 2,3 milhões de euros ou 5,8%) e as matérias-primas de outras fibras têxteis vegetais, incluindo fios e tecidos (crescimento de 268 mil euros ou 10,7%).

Em termos globais, refere a ATP, o vestuário foi a categoria de produtos "com pior desempenho", registando uma quebra de 66 milhões de euros, ou seja, -8,1%.

"Quer as exportações extracomunitárias, quer as intracomunitárias, registaram quebras a rondar os 6,5%", diz a associação, destacando entre os destinos europeus mais afetados a Espanha (menos 45,2 milhões de euro, equivalentes a -11,1%), França (menos 10,5 milhões de euros ou -5,6%); Reino Unido (menos 9,3 milhões de euros ou -9%) e Itália (menos seis milhões de euros, equivalentes a -7,2%).

A contrariar a tendência negativa estiveram os Estados Unidos (mais 4,6 milhões de euros, equivalente a +5,4%), a Suíça e a Bélgica, ambas com um acréscimo a rondar os 2,5 milhões de euros.

No que se refere às importações de têxteis e vestuário, caíram cerca de 20% em março face ao mesmo mês do ano passado, tendo Portugal importado menos 10% no acumulado do primeiro trimestre face ao período homólogo, num total de 1.013 milhões de euros.

Até março, a balança comercial dos têxteis e vestuário registou um saldo de 264 milhões de euros e uma taxa de cobertura de 126%.

