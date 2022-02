Exportadores de vinho para a Rússia com "atenção tranquila"

Foto: Benoit Tessier - Reuters

Portugal exportou 45 milhões de euros de vinho para a Rússia no ano passado. Na Vercoope, uma cooperativa de vinhos verdes, 30% do que é produzido tem como destino a Rússia. São mais de 100 mil garrafas por mês. Para já, ainda não sentem muito os efeitos da tensão no leste da Europa. Mas os produtores mantêm uma "atenção tranquila" aos desenvolvimentos dos últimos dias.