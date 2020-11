Exposição dos bancos ao Governo ameaça estabilidade financeira na África do Sul

"Se a consolidação orçamental planeada não tiver sucesso, o Governo pode enfrentar uma crise da dívida com implicações adversas para a economia", alertou o Banco de Reserva da África do Sul, uma entidade equivalente à dos bancos centrais.

"As ligações entre o setor financeiro e o país emergiram como uma grande ameaça à estabilidade financeira na África do Sul", acrescenta-se no relatório de estabilidade financeira divulgado na terça-feira, e citado pela agência de informação financeira Bloomberg.

O Governo planeia reduzir a despesa em 20 mil milhões de dólares (16,8 mil milhões de euros) nos próximos três anos, tentando alcançar um excedente orçamental primário (antes dos juros da dívida) em 2026, quando a dívida deverá equivaler a 95,3% do PIB, mas os esforços do ministro das Finanças, Tito Mboweni, para reduzir a fatura da despesa fixa, que inclui os salários dos funcionários públicos, uma rubrica que subiu 515% desde 2008, poderão esbarrar nos influentes sindicatos.

Sem um acordo entre o Governo e os sindicatos da função pública, a África do Sul pode enfrentar uma crise da dívida soberana, escreve a Bloomberg, notando que os riscos sinalizados pelo banco central incluem uma deterioração da qualidade do crédito dos bancos, o facto de as instituições financeiras serem também credoras da dívida pública e a fraca capacidade financeira do Governo para intervir em caso de necessidade por parte do sistema financeiro.

A África do Sul, a economia mais industrializada da África subsaariana, viu o seu `rating` ser cortado na semana passada pela Moody`s e pela Fitch, que afundaram ainda mais a avaliação no grau especulativo, ou seja, `lixo`, como é geralmente conhecido.

"Apesar de esperarmos que a estabilidade financeira se mantenha intacta, quero enfatizar a necessidade de evitar qualquer complacência", disse a governadora do banco central, Lesetja Kganyago, num telefonema com jornalistas, no qual admitiu que "as coisas podem ficar piores antes de ficarem melhores para muitas empresas do setor financeiro".

A indústria financeira está bem capitalizada e apesar de a covid-19 continuar a ser o principal risco a curto prazo, a crise está agora a entrar numa nova fase de transição, em que os desafios de liquidez se agravam para riscos de insolvência.

"As instituições financeiras estão a assistir a um forte aumento no crédito malparado [empréstimos que os clientes não conseguem pagar], o que coloca o lucro e as posições de capital das instituições financeiras sob pressão", concluiu a governadora sul-africana.