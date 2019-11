Exxon Mobil prevê aumento da capacidade de liquefação de gás em Moçambique

"O projeto Rovuma LNG inicial inclui duas unidades de liquefação de gás, com capacidade de produção de 15,2 milhões de toneladas por ano (mtpa), com outras infraestruturas associadas e mais unidades de liquefação já previstas, para se seguirem", referiu Peter Clarke, presidente da área de Marketing de Gás e Energia da Exxon Mobil, durante a 6.ª Cimeira de Gás de Moçambique, um encontro empresarial do setor.

"Este desenvolvimento adicional fará de Moçambique um dos líderes de produção de gás natural liquefeito (GNL) no mundo", acrescentou.

Mesmo sem ampliação, somando apenas a produção prevista nos três projetos já aprovados pelo Governo, Moçambique poderá ficar entre os cinco principais produtores mundiais em 2027, com um total de 32 mtpa, frisou.

Os projetos anunciados para exploração das áreas 1 e 4 da bacia do Rovuma, ao largo do Norte de Moçambique, têm sido descritos como capazes de extrair apenas parte das reservas de gás descobertas, deixando em aberto futuras expansões.

Peter Clarke confirma essa intenção por parte da petrolífera que - a par da Eni - lidera a operação da Área 4, depois de Mike Sangster, diretor da Total, também já o ter referido em relação à Área 1, durante um encontro do setor, na África do Sul, na última semana.

A margem para "expansão a baixo custo" é um dos pontos fortes dos projetos de GNL em Moçambique, referiu a consultora Wood Mackenzie no encontro de Maputo.

O consórcio da Área 1 anunciou a decisão final de investimento em junho e em 2020, sem prazo referido, será a vez da Área 4, reiterou Peter Clarke, em consonância com os mais recentes anúncios da petrolífera.

"Sustentando o investimento na bacia do Rovuma, já avançámos com trabalhos iniciais com vista à extração (`upstream` e `midstream`) de gás natural avaliados em mais de 500 milhões de dólares, incluindo investimentos em infraestruturas locais e finalização do plano de conteúdo local", acrescentou.

Além disso, "vendas e acordos de compra para 100% da capacidade do projeto foram aprovados pelos Governo" e o "processo de financiamento" continua a avançar.

"Como resultado, estaremos em posição de anunciar uma decisão final de investimento em 2020, com o início de produção previsto para 2025", sublinhou.

Quando for feito o anúncio oficial, o investimento na Área 4 deverá tornar-se "no maior investimento em África", antecipando-se um valor global a rondar os 25 mil milhões de dólares com capacidade para colocar a economia moçambicana a crescer acima dos 10% ao ano.

A procura mundial por GNL deverá duplicar até 2040, segundo dados apresentados pela Wood Mackenzie.

O crescimento será induzido sobretudo pela Ásia e Europa e a partir de 2025 os projetos atualmente previstos em todo o globo deixaram de conseguir responder a toda a procura prevista.

Neste cenário, "Moçambique beneficia de uma localização estratégica, parceiros fortes e experientes", concluiu.