Fabricante de joias Dior e Montblanc anuncia investimento de cinco milhões na Covilhã

19 Abr, 2018

"O grupo franco-suíço FM Industries Sycrillor escolheu novamente a Covilhã para realizar um investimento global de cinco milhões de euros na construção de um novo centro de produção de joalharia para marcas de luxo a nível mundial, como a Cartier, Tiffany, Montblanc, Louis Vuitton, Dior e Hermès", refere o município, em comunicado hoje enviado à agência Lusa.

De acordo com a informação, este grupo, que já tem no Parque Industrial do Canhoso a empresa Mepisurfaces, pretende agora reforçar o investimento com a construção de uma nova unidade de mecânica de precisão, que ficará no Parque Industrial do Tortosendo.

A autarquia adianta que as obras devem iniciar-se ainda este ano e que o novo centro terá capacidade para 200 postos de trabalho.

"O grupo internacional aposta assim na construção de uma unidade de mecânica de precisão, totalmente dedicada à exportação, consolidando o saldo comercial da economia da Covilhã como um dos mais positivos do país, que se situa nos 227%", acrescenta o comunicado deste município do distrito de Castelo Branco.

O investimento será apresentado oficialmente na terça-feira, no Parkurbis - Parque de Ciência e Tecnologia da Covilhã, no mesmo dia em que é inaugurado o centro de contacto Altice/Randstad, que na fase inicial arranca com 100 trabalhadores, número que poderá duplicar ou triplicar a médio prazo.

Citado na nota de imprensa, o presidente do município, Vítor Pereira, salienta que "estes investimentos compravam a capacidade da Covilhã para atrair e desenvolver importantes projetos em áreas diversificadas".

O autarca mostra-se orgulhoso pela confiança renovada da indústria da joalharia, que assim "posiciona o concelho como um dos principais 'clusters' na área da mecânica de precisão".

"A Covilhã tem sido - e quer continuar a ser - inovadora na captação de empresas e estruturas que sabemos serem geradoras de emprego, conhecimento e inovação", acrescenta.