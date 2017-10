Fabricante japonês Subaru reconhece falsas inspeções de veículos

Lusa27 Out, 2017, 07:48 | Economia

A Subaru, que descobriu esta prática após uma inspeção interna, explicou que não se submeteu à regulação nipónica de certificados durante, pelo menos as três últimas décadas na fábrica de Ota, no centro do país.

O fabricante japonês vai decidir juntamente com as autoridades nipónicas se é necessário chamar para uma revisão, que deverá anunciar durante o dia, informou o diário Nikkei.

As ações da Subaru chegaram a cair mais de 3%, esta manhã, na Bolsa de Tóquio.

Também o fabricante automóvel japonês Nissan anunciou, no início do mês, uma chamada à revisão de 1,2 milhões de veículos no Japão, depois de admitir irregularidades nas inspeções de segurança de alguns modelos.