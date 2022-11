Fabricantes de automóveis insistem no fabrico de veículos poluentes

Apesar do crescente investimento em veículos elétricos, algumas das principais marcas automóveis insistem no fabrico de milhões e milhões de automóveis com motores poluentes.



O fabrico de milhões de novos automóveis movidos a gasóleo e a gasolina pode colocar em causa a meta de conter a subida das temperaturas em um grau e meio.