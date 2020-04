Facebook lança alertas sobre 40 milhões de `posts` em março

Numa mensagem no Facebook, Zuckerberg faz a atualização do trabalho que a rede social está a desenvolver para conectar as pessoas com informação fiável e limitar a disseminação de desinformação sobre a pandemia de covid-19.

"No Facebook e Instagram, direcionámos mais de 2.000 milhões de pessoas" para autoridades de saúde por via do centro Covid-19 Information Center dos `pop-ups` [janelas] educacionais da rede social, com mais de 350 milhões de pessoas a acederem para saber mais sobre a pandemia do novo coronavírus, refere o fundador no seu `post`.

"Estamos também a dar continuidade aos nossos esforços na redução da desinformaçção. Desde o início de março, alargámos a nossa cobertura de `fact-checking` para mais de uma dúzia de novos países e agora trabalhamos com mais de 60 organizações de `fact-checking` que reveem conteúdos em mais de 50 línguas", salientou.

De acordo com o Facebook, desde o início de março foram adicionados oito novos parceiros, entre os quais MyGoPen, em Taiwan, a AFP e dpa, na Holanda e Reuters, no Reino Unido, entre outros.

"Se um conteúdo tiver informações incorretas e prejudiciais que possam levar a danos físicos iminentes, retiramos" da rede social, prosseguiu Mark Zuckerberg.

"Retirámos centenas de milhares de informações erradas relacionadas com a covid-10, incluindo teorias como beber lixívia" leva à cura do vírus ou "que o distanciamento físico é ineficaz na prevenção da propagação da doença", exemplificou.

No que respeita outra desinformação, "assim que é classificada de falsa pelos `fact-checkers`, reduzimos a distribuição, aplicamos rótulos de alerta com mais contexto", apontou.

"Em março, lançamos avisos sobre 40 milhões de `posts` relacionados com a covid-19 com base em 4.000 artigos revistos por `fact-checkers` independentes", adiantou, referindo que, quando as pessoas visualizavam esses rótulos, na maioria das vezes (95%) "não iam ver o conteúdo original".

O Facebook está também a lançar Get The Facts, secção do Covid-19 Information Center com artigos escritos por parceiros de `fact-checking` independentes, desmontando informação errada sobre o novo coronavírus.

"Em breve iremos começar a mostrar mensagens no News Feed" dirigidas a pessoas que anteriormente leram desinformação covid-19 que retirámos, conectando-as a informação fiável", acrescentou Zuckerberg.

"Durante esta crise, uma das minhas prioridades principais é garantir que vejam informações precisas e autorizadas em todas as `apps` [aplicações]", concluiu.