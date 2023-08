Falta de componentes leva Autoeuropa a suspender produção a partir de setembro

Foto: Filipe Silva - RTP

A Autoeuropa já veio explicar que está à procura de alternativas. A empresa já tinha sofrido falta de semicondutores.



Em declarações à RTP, o coordenador da Comissão de Trabalhadores, Rogério Nogueira, afirmou que a paragem, por tempo indeterminado, preocupa os funcionários. Para já, "ainda não houve uma reunião entre a empresa e os trabalhadores".



A peça em causa "faz parte dos motores que equipa várias viaturas da Volkswagen". "Faltando os motores a produção tem de parar", frisou Rogério Nogueira.



Segundo o coordenador da Comissão de Trabalhadores a Autoeuropa "já está a procurar alternativas".



"É algo que com a sua complexidade não se pode resolver de um dia para o outro".



Em relação aos trabalhadores que estão em situação precária, Rogério Nogueira frisou que há "uma preocupação social com essas pessoas. Independentemente de serem pessoas dos quadros ou não".



"Iremos tentar salvaguardar essas situações", realçou.



A postura da Comissão de Trabalhadores "neste caso concreto é que independentemente do tempo que vamos parar, que ainda não sabemos quanto é, iremos fazer tudo para que o impacto que a paragem vai ter na produção, não tenha impacto quer na vida dos trabalhadores, quer principalmente nos seus rendimentos. É para isso que vamos trabalhar".