Falta de matérias-primas na China provoca caos nas redes de abastecimento

Foi o efeito borboleta aplicado à economia global. A teoria do caos a mostrar que, se a china trava, o mundo todo abranda.



A rota de referência por mar, entre Xangai e Roterdão, teve aumentos de preço a rondar os 600 por cento.



Em poucos meses, o preço das matérias-primas encareceu de forma global e destapou a dependência do que chega do outro lado do mundo.



Aço, alumínio, estanho: tudo vem de fora. No setor dos metais, a china tem 56 por cento do mercado.