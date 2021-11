Falta de trabalhadores qualificados na construção civil na Alemanha intensifica-se em outubro

De acordo com o estudo, em outubro, 34,1% das empresas de construção civil relataram escassez de trabalhadores qualificados, contra 33,5% em setembro.

Na engenharia civil, esse número caiu para 36,8% em outubro, contra 37,9% no mês anterior.

"A escassez de trabalhadores qualificados é um problema fundamental para o setor da construção. Mais de uma em cada três empresas não consegue encontrar pessoal suficiente. Ao mesmo tempo, a procura de serviços de construção permanece muito elevada, com as encomendas preenchidas", diz o investigador do ifo Felix Leiss.

"Na engenharia civil, as encomendas atingiram um impressionante atraso de 3,8 meses, enquanto na construção atingiram um recorde de 5,2 meses", adianta Leiss.