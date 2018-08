Falta o Canadá. Estados Unidos e México chegam a acordo para o Comércio

RTP27 Ago, 2018, 18:22 | Economia

“É um grande dia para o comércio”, começou por dizer o Presidente norte-americano, na Sala Oval, que não poupou elogios ao homólogo mexicano e ao acordo conseguido após um ano de conversações.







Em direto na televisão norte-americana, Donald Trump telefonou ao homólogo mexicano a dar conta do que Enrique Peña Nieto já sabia: os Estados Unidos e o México concluíram as negociações para um “Acordo Livre de Comércio”.





Este “é verdadeiramente um acordo muito bom para os nossos dois países” e “talvez o maior acordo comercial alguma vez feito”, insistia Donald Trump, na presença dos ministros mexicano da Economia Ildefonso Guajardo e dos Negócios Estrangeiros Luis Videgaray, do genro Jared Kushner e do representante americano para o Comércio Robert Lighthizer.









“Costumavam chamar-lhe NAFTA. Vamos chamar-lhe Acordo de Comércio EUA-México. Vamos livrar-nos do nome NAFTA. Este nome tem uma má conotação para muita gente”, declarou Trump a meio da conversa. O presidente americano considera “desastroso” o acordo vigente para os trabalhadores americanos.





O presidente Peña Nieto, que agradeceu a vontade política e envolvimento de Donald Trump, respondeu ser vontade do México que o Canadá seja incluído nas negociações para relançar o bloco comercial.









Também o novo ministro mexicano dos Negócios Estrangeiros defendeu a participação do Canadá. “Vemos o acordo anunciado hoje como uma evolução positiva… nos próximos dias vamos continuar as negociações trilaterais com o Canadá, o que é vital para renovar o acordo”, afirmou Marcelo Ebrard.

O que diz o acordo

Ao telefone com Peña Nieto, Trump sublinhou a proximidade que existe entre os dois e adotou um tom diferente para falar de Justin Trudeau, deixando em aberto se fará um pacto em separado com o Canadá ou “simplesmente deixá-los aceitar o acordo”.No domingo, o primeiro-ministro do Canadá e o presidente mexicano partilharam o "compromisso para um acordo trilateral”.O Canadá não participou nesta fase negocial, preferindo juntar-se à mesa quando os diferendos entre o México e os Estados estivessem resolvidos. Otawa, que assinou o pacto em 1994, nota que qualquer alteração requer progressos tanto da parte do México como dos Estados Unidos.As negociações concentraram-se na definição de novas regras para a indústria automóvel.Os Estados Unidos quiseram aumentar a parte dos componentes automóveis produzidos no país, dos atuais 62,5 para 75 por cento, de acordo com a reduzida informação divulgada sobre o que foi alcançado.O acordo deverá ainda definir que os signatários cumpram regras reconhecidas pela Organização Internacional do Trabalho. Em causa está o aumento do número da produção, de 40 para 45 por cento, feita por trabalhadores que ganhem, no mínimo, 13 euros por hora.O acordo incluirá ainda um capítulo relativo ao setor energético.Os Estados Unidos e o México concordaram que o acordo será válido durante 16 anos, sendo revisto a cada seis anos.Em relação à produção automóvel, Donald Trump afirmou que o mais fácil seria taxar os automóveis fabricados no Canadá.Durante a conferência de imprensa, o presidente Trump foi repetidamente instado a comentar a morte do senador John McCain. Ficou em silêncio.