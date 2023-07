Famílias da zona euro pouparam e investiram menos no 1.º trimestre

De acordo com o serviço estatístico da União Europeia, a taxa de poupança das famílias na zona euro recuou para os 14,1% entre janeiro e março, face aos 14,6% do trimestre homólogo, mas ligeiramente acima dos 14,0% do anterior.

A taxa de investimento dos agregados familiares, por seu lado, fixou-se nos 10,3%, um abrandamento homólogo (10,4%) e uma subida na variação em cadeia (9,8%).

No que respeita aos dados sobre empresas (sociedades não financeiras), a margem de lucro foi, no primeiro trimestre, de 40,3%, estável face ao trimestre anterior, mas abaixo da dos 42,0% homólogos.

A taxa de investimento das empresas acelerou para os 24,1%, que se compara com a de 23,8% do primeiro trimestre de 2022 e de 23,9% dos últimos três meses do ano passado.