Famílias endividadas. Mais de 29 mil famílias pediram ajuda à Deco no ano passado

A principal causa do sobre-endividamento deixou de ser o desemprego para passar a ser a deterioração das condições laborais, como baixos rendimentos ou atrasos no pagamento de salários.



A Associação de Defesa do Consumidor pede medidas urgentes e apela à intervenção do Banco de Portugal.