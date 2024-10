Foto: Nuno Patrício - RTP

Só este ano, o número médio de créditos por família aumentou de cinco para seis.



Natália Nunes, coordenadora do Gabinete de Proteção Financeira da DECO, diz que as despesas com a habitação têm um grande peso nas famílias.



De acordo com a associação, a maioria dos pedidos de ajuda vem de pessoas que têm emprego, com rendimentos na ordem dos mil euros.