Famílias gastam mais. Taxa de poupança caiu para 5,1%

No terceiro trimestre, a taxa de poupança, face ao rendimento disponível atingiu os 5,1 por cento. Significa isto que, em média, as famílias apenas conseguiram poupar cerca de 5 euros por cada 100 que receberam.



Só em 2008, no início da crise financeira internacional, é que se registou um valor idêntico, revelou o Instituto Nacional de Estatística.



No início do ano passado, com as restrições devido à Covid, a taxa de poupança chegou a ultrapassar os 14 por cento.



O aumento dos gastos, com o alívio da pandemia, e o forte agravamento dos preços, explicam esta acentuada redução.