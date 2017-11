Famílias vão poder regressar ao mercado regulado de eletricidade a partir de janeiro

As novas regras permitem aos consumidores domésticos, que já transitaram para o mercado liberalizado de eletricidade, ter um regime equiparado ao das tarifas reguladas.



As empresas fornecedoras ficam assim obrigadas a divulgar se disponibilizam o regime dessas tarifas reguladas.



Outra novidade está nas faturas enviadas aos consumidores onde deve constar a diferença de preço entre as várias tarifas. A medida está em vigor até dezembro de 2020.



No Bom Dia Portugal da RTP, o secretário de Estado da Energia Jorge Seguro Sanches explica que muitos consumidores que saíram da tarifa regulada fizeram a transição com falta de informação.



Jorge Seguro Sanches destaca ainda a criação do portal Poupa Energia, que permite aos consumidores tentar perceber qual é o fornecedor que faz o melhor preço.



Sobre o litígio entre as empresas envolvidas na exploração de lítio em Montalegre, noticiada na edição desta sexta-feira do Público o governante prometeu uma atuação "rigorosa" em defesa do interesse público e da legalidade.



O secretário de Estado falou ainda da situação da EDP. Segundo o Jornal de Negócios, a EDP vai levar a Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos a tribunal por esta se ter recusado a mostrar documentação sobre as rendas.



Jorge Seguro Sanches destaca o "excelente trabalho" que tem sido feito pelo regulador e assegura que a atuação do Governo está de acordo com as regras.