Farmacêutica chinesa processa Pentágono após inclusão em lista negra

A queixa, apresentada num tribunal federal dos Estados Unidos, acusa o Departamento de Defesa norte-americano de ter classificado a empresa com base em "pressões políticas e alegações imprecisas e infundadas", que causaram "prejuízos consideráveis à sua reputação, atividade comercial e operações".

A lista, divulgada na segunda-feira, inclui outras 80 empresas e subsidiárias chinesas, entre as quais a Alibaba, a Baidu e a fabricante de veículos elétricos BYD.

A inclusão nesta lista não tem consequências jurídicas imediatas, mas é geralmente vista como um passo que pode anteceder sanções mais severas por parte das autoridades norte-americanas.

O caso representa um novo teste para as relações entre a China e os Estados Unidos, depois do encontro entre os líderes dos dois países realizado no mês passado.