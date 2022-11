Farmácia hospitalar de Gaia ganha novas instalações após investimento de 3ME

"A farmácia hospitalar, até agora em funcionamento em pavilhão provisório, passa agora para uma área de 1.350 metros quadrados, que representa o dobro da atual, integrando o Novo Edifício Hospitalar (NEH)", explicou hoje o CHVNGE, em comunicado enviado à Lusa.

Contando com um investimento superior a três milhões de euros, a farmácia está dotada de novos equipamentos, nomeadamente de duas câmaras de fluxo laminar, salas limpas de pressão positiva e negativa e isolador para citotóxicos, especificou.

Segundo o centro hospitalar, a construção de várias salas limpas de pressão negativa e positiva permite a introdução de novas terapias, assegurando os níveis de segurança dos medicamentos preparados, o que é determinante para um centro hospitalar que serve uma população direta de mais de 350 mil utentes e perto de um milhão em referenciação indireta.

A nova localização da farmácia, no centro da Unidade I, permite uma "maior eficiência" na resposta logística, que, coadjuvada pelo novo sistema de transporte pneumático, reduz os tempos de entrega na área de cuidados intensivos, urgência, bloco operatório e internamentos, sublinhou.

"Esta obra representa mais um passo na finalização do NEH, no qual se encontram já a decorrer as obras que irão permitir criar uma área de internamento para doentes cirúrgicos e de infecciologia com quartos de isolamento, numa área superior a 7.000 metros quadrados", frisou.

Acrescentando que esta intervenção irá concluir definitivamente o NEH, que já alberga o serviço de imagiologia, urgência geral, pediátrica e obstetrícia, cuidados intensivos, bloco de partos, internamento de obstetrícia, de pediatria e de ginecologia e bloco cirúrgico.