Fase de transição do Brexit em risco, avisa negociador europeu

RTP09 Fev, 2018, 18:18 / atualizado em 09 Fev, 2018, 18:31 | Economia

"Tendo em conta estes desacordos, a transição não é um dado adquirido", avisou Barnier em conferência de imprensa em Bruxelas, no final de mais uma série de reuniões técnicas entre os dois lados.



Londres reagiu com surpresa. O ministro para o Brexit, David Davis, assumiu que foi inesperado ouvir o recado de Barnier.



"Dado o trabalho intenso que teve lugar esta semana, é surpreendente ouvir que para Michel Barnier não seja clara a posição do Reino Unido em relação ao período de transição", reagiu o ministro britânico.



"Procuramos um período de tempo limitado que mantenha o acesso aos mercados respetivos nos termos existentes", explicou.

Os "desacordos"

O Reino Unido pediu esta semana o poder de objetar a novas regras impostas por Bruxelas durante esse período, restrições aos direitos dos cidadãos europeus que emigrem para viver e trabalhar na Grã-Bretanha durante essa fase e a faculdade de optar quanto a certas políticas europeias de Administração Interna e de Justiça da UE decididas nesse período.



Já a União Europeia diz que o plano de transição acordado pelos 27 Estados-membros, que não inclui estes aspetos, é "lógico" e "não negociável".



A UE deseja que o período de transição se estenda de 29 de março de 2019 a 31 de dezembro de 2020. Nesse período a Grã-Bretanha continuaria a participar no mercado comum e na união aduaneira.



Por isso, a União quer que a legislação europeia continue a aplicar-se no Reino Unido, quando este já estaria desassociado das decisões tomadas a 27.



"Tenho alguns problemas em perceber a posição do Reino Unido: foram eles que pediram este período de transição, os chefes de Estado e de Governo anuíram com base em condições muito lógicas - porque se estão a manter o mercado único, a união aduaneira, o status quo económico por um período limitado, é compreensível que mantenhamos a estrutura de regulação e de supervisão, a forma como as regras são aplicadas, é a integridade do mercado único que está em causa", disse Barnier.



Num documento de trabalho publicado esta semana, a UE admitia sancionar o Reino Unido em caso de desacordo durante a transição, incluindo a possibilidade de "um mecanismo que permita à União suspender certos benefícios ao Reino Unido decorrentes da sua participação no mercado único.



Londres reagiu com indignação à publicação do texto. Numa declaração violenta, o ministro David Davis considerou-o "francamente deselegante", de "má fé e pouco inteligente".

"Aceitar as consequências"

O negociador europeu garantiu esta tarde que "não há desejo de punir o Reino Unido, nenhuma vontade de punição". Afirmou que "não foi de forma alguma malcriado nem vingativo" e rejeitou "entrar no jogo" de resposta a Davis.



"Simplesmente, temos de construir um acordo de retirada que seja seguro legalmente e não dê azo a qualquer incerteza na mente de quem quer que seja", explicou.



O francês que representa a União Europeia nas negociações com a Grã-Bretanha, destacou aos jornalistas os três pontos de divergência, que surgiram esta semana e o deixam perplexo, porque "foi o Reino Unido que insistiu que fosse encontrado um acordo sobre este período de transição em março, mas ao mesmo tempo os nossos interlocutores fizeram-nos chegar uma série de desacordos, que considero substanciais".



Barnier diz não perceber as dificuldades levantadas por Londres e frisa que o Reino Unido tem de aceitar "as consequências inelutáveis" da sua saída.



"Se estes desacordos continuarem a persistir, vai haver de certeza problemas. Espero que possamos resolver estes desacordos nas próximas rondas" negociais, acrescentou.



A questão de recriação de uma fronteira física entre a Irlanda da Irlanda do Norte foi também abordada esta semana, com ambos os lados a procurar evitá-la.



O negociador europeu avisou os britânicos de que não podem ficar com o bolo e comê-lo, ou seja, não podem por um lado prometer deixar o mercado comum e a união aduaneira e, por outro, esperar que não haja controlos na Irlanda.



Barnier sublinhou que, "é importante dizer a verdade: a decisão britânica de abandonar o Mercado Único e a União Aduaneira tornaria os controlos fronteiriços inevitáveis".