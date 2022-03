Fatia do orçamento para a Defesa deve aumentar

Foto: Paulo Cunha - Lusa

A fatia do orçamento do estado para a Defesa deve passar dos atuais dois mil e 400 milhões de euros para os quatro mil milhões. O Presidente da empresa que gere as participações do Estado na área da Defesa garante que, apesar do aumento ser expressivo, o investimento nesta área tem retorno na economia nacional.