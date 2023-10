Fatia do Orçamento para Administração Interna ascende a 2,6 mil milhões

No dia em que foi lançado o concurso internacional para aquisição de novas viaturas para a PSP e GNR, o ministro da Administração Interna esteve no Jornal da Tarde, onde explicou que se trata de "uma modernização tecnológica" para as forças de segurança.

José Luís Carneiro recordou o investimento feito pelos seus antecessores e frisou que existem "outras infraestruturas que carecem de investimentos". "É isso que estamos a fazer", quis afiançar.



O objetivo do Governo é "investir nas infraestruturas das forças de segurança, e deu como exemplo os postos da GNR e as esquadras da PSP.



A fatia do Ministério da Administração Interna na proposta de Orçamento do Estado para 2024 vai aumentar para 2,6 mil milhões de euros.