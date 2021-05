Fátima. As expetativas dos comerciantes para o 13 de maio

Foto: Lusa

Em nome da fé, muitos peregrinos terminam hoje a caminhada até Fátima, para a celebração do 13 de Maio. A repórter Diana Craveiro foi conhecer as expectativas dos comerciantes da região, que este ano recebe mais fiéis, embora ainda longe das enchentes pré-pandemia.